ドラマや映画など展開してきた『HiGH&LOW』シリーズが27日、海を越えタイでも制作されることが発表されました。『HiGH&LOW』は男たちの友情と熱き闘いを描いた物語で、これまでドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開。劇場公開作品シリーズでは、累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録しています。今年、『HiGH&LOW』が10周年を迎えることを記念して、タイ版『HiGH&LOW: BORN TO BE HiGH』