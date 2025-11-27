スタジオジブリの宮崎駿監督による人気アニメーション映画が、スーパー歌舞伎「もののけ姫」として26年7〜8月に東京・新橋演舞場で上演されることが26日、分かった。壮大な自然と人間の暮らしを描いた作品で、呪いをかけられた少年アシタカを市川團子（20）、山犬に育てられた少女サンを中村壱太郎（35）が演じる。◇◇◇漫画、アニメ原作の歌舞伎が近年増えており、スタジオジブリ作品では「風の谷のナウシカ」が、ス