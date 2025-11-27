シンガー・ソングライターの小田和正がホスト役を務めるクリスマス恒例ＴＢＳ系音楽特番「クリスマスの約束」の２００１〜０３年の初期３作品がＢｌｕ‐ｒａｙとして１２月２４日に発売されることが２６日、分かった。同番組は「アーティスト同士がお互いを認め、称えあう」というコンセプトのもとに誕生。小田がアーティストへ共演を依頼する手紙を送ったが、初回はゲストは誰も参加せず、小田が１人でステージに立って１５曲