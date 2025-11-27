１９９７年に公開され、興行収入２０１億８０００万円の大ヒットを記録した宮粼駿監督（８４）のアニメ映画「もののけ姫」がスーパー歌舞伎として来年７、８月に東京・新橋演舞場で上演されることが２６日、分かった。ジブリアニメの歌舞伎化は１９、２２年に上演された「風の谷のナウシカ」以来、２作目となる。自然と人間の共生を描いた「もののけ姫」は来年で公開から４０年。ダイナミックで斬新な演出で観客を魅了す