マクドナルドから、じっくり煮込んだビーフシチューをサクサク食感のパイで包み、2024年新たにチーズが入った冬の定番お食事パイ「ビーフシチューパイ」「ビーフシチューパイ」から、2025年はとろ〜りなめらかなカマンベールチーズ、チェダーチーズ、ゴーダチーズが入って進化した新メニュー「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」が期間限定で販売されます☆ マクドナルド「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」