RADWIMPSの「ラストバージン」が、27日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率71.7％を記録し、1位を獲得。2位の「いいんですか？」、3位の「会心の一撃」などTOP10に6作が浮上した。RADWIMPSのメジャーデビュー20周年記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が11月19日にリリースされた。1位を獲得