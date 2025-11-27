NY株式26日（NY時間13:18）（日本時間03:18） ダウ平均47494.02（+381.57+0.81%） ナスダック23232.59（+207.00+0.90%） CME日経平均先物50140（大証終比：+460+0.92%） 欧州株式26日終値 英FT100 9691.58（+82.05+0.85%） 独DAX 23726.22（+261.59+1.11%） 仏CAC40 8096.43（+70.63+0.88%） 米国債利回り 2年債 3.487（+0.029） 10年債 4.000（+0.004） 30年債 4.646