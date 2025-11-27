香港北部の高層住宅の団地で26日午後発生した火災で、これまで36人の死亡が確認されました。日本時間2時過ぎに会見した香港の李家超長官は279人と連絡が取れなくなっていて、29人が病院で手当を受けていると明らかにしました。消火活動は夜通し行われていますが、まだ鎮火の情報がありません。現場の団地には高層住宅8棟、あわせて約2000戸が入っていますが、うち7棟に火が燃え広がったということです。出火当時、現場では外壁の補