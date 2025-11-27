その後、ドル円は１５６．４０円近辺で推移している。本日はこの日発表の米新規失業保険申請件数が予想以上に低かったことで、ドル高の反応が見られていた。ドル円も１５６．７５円付近まで上昇していたが、感謝祭前日で次第に様子見ムードも強まる中、それ以上の買い戻しの動きは出ていない。 高市首相の２１兆円規模の景気対策は、生鮮食品を除くインフレを鈍化させる公算が大きいとの指摘がエコノミストから出てい