11月27日（木） 深夜1:35〜2:05 放送千葉県でグランピングの旅フィナーレ▼山道を登った先にあった!最新グランピング施設「秘境」▼部屋はベッド5台の広々快適スペース▼美味和牛&千葉の名産でBBQ…味は絶品、大満足!▼早朝サウナでととのう3人▼朝食はホットサンド&スムージー▼次回の旅先も出演者のつてで…