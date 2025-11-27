ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、２度目の右肘手術を乗り越えて投手復帰を果たした今季を振り返り、来季を二刀流の完全復活シーズンと位置づけた。オフの調整次第では、日本投手初の「サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）」の受賞も視野に入ってくると語った。２度目の右肘手術を乗り越えて６月に投手復帰。大谷はプレーオフ４試合を含めて計１８試合に登板し、６７回１／３を