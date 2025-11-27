ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、前日に出場を表明した来年３月開催の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への思いを語った。大会での起用法に関しては前回に続く投打二刀流を否定せず、球団と話し合いながら慎重に見極めていく考え。また、阪神の佐藤輝明内野手（２６）ら代表入り有力候補の若い選手たちに金言を授けた。◇◇−ＷＢＣ出場を表明