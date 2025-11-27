【グランデスケール マガツキ】 11月27日 発売 価格：10,780円 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール マガツキ」を11月27日に発売する。価格は10,780円。 本商品は「フレームアームズ・ガール」より「マガツキ」を人間比1/6スケール（約25cm）でプラモデル化したもの。同社プラモデルのCADデータを拡大再設計しており、遊び