27日午前1時44分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の足寄町、十勝池田町、本別町、浦幌町、弟子屈町、釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、鶴居村、白糠町、標津町、別海町、