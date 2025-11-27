きょうのポンドドルは上下動の末、買い戻しが優勢となっている。今月中旬に上値を抑えた１．３２ドルの水準を回復し、日足チャートはダブルボトムを形成している。ポンド円は２０７円台に上昇し、７月以来の高値を回復。 注目のリーブス英財務相が秋季予算案を発表。それに伴って英予算責任局（ＯＢＲ）も経済・財政見通しを公表。市場は警戒していたものの、主要な財政規則に対する財政余力は３月の９９億ポン