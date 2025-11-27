NY株式26日（NY時間11:15）（日本時間01:15） ダウ平均47454.95（+342.50+0.73%） ナスダック23213.04（+187.45+0.81%） CME日経平均先物49945（大証終比：+265+0.53%） 欧州株式26日GMT16:15 英FT100 9695.32（+85.79+0.89%） 独DAX 23697.22（+232.59+0.99%） 仏CAC40 8093.82（+68.02+0.85%） 米国債利回り 2年債 3.491（+0.033） 10年債 4.015（+0.019） 30年債 4