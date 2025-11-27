国連の専門機関のひとつ、ICAO（国際民間航空機関）のトップに日本人が初めて選ばれました。選出された大沼俊之氏は1992年運輸省（当時）に入省し、国際航空課長や航空局次長など航空局の要職を歴任しました。2024年12月に、ICAO日本政府代表部の特命全権大使に任命され、2025年3月に理事会議長を選ぶ選挙に立候補していました。日本時間の27日未明、カナダ・モントリオールにある本部で選挙が行われ、36の理事国の投票の結果、大