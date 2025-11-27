デフリンピックの閉会式、アスリートとボランティア、観客が踊りでひとつになりました。デフリンピックの閉会式は、満員となった東京体育館で行われました。クライマックスでは、会場にいる選手、観客全員が参加して踊るシーンがあり、観客席では、ボランティアのパフォーマーたちが、周囲を盛り上げていました。ボランティアで参加した人は「踊りで会場に一体感が生まれたのがうれしかった」と話していました。また、手話通訳で大