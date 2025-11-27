今年のプロ野球の発展に最も貢献した監督や選手に贈られる「正力松太郎賞」の特別賞を初受賞したドジャース・山本がビデオメッセージで登場した。「2年目の今季は東京シリーズで開幕投手を務め、ワールドシリーズ（WS）優勝決定の瞬間をマウンドで迎えられた充実したシーズン」と振り返った。WSで3勝を挙げてMVPを獲得し、レギュラーシーズンは12勝8敗、防御率2・49とエースの働きだった。米国での挑戦は日本での日々が礎に