ドジャース・大谷の等身大の「黄金像」が、日本橋三越本店でお披露目された。12月1日まで行われる展示販売会「大黄金展」の特別展示として、株式会社SGCが大谷公認のもと、金箔（きんぱく）約1450枚を使用して製作。投球時の姿を模した像で価格は5500万円。お披露目イベントに出演した元日本ハムの杉谷拳士氏は「僕のファイターズの時の最高（年俸）よりもはるかに上」と笑いを誘い「世界一の選手ですから。金になっちゃうぐ