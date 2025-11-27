ドジャース・大谷は発表した「SHOHEIOHTANIFAMILYFOUNDATION（大谷翔平ファミリー財団）」の設立について「今まで個人でやってきた延長線上で、いろいろなところと連携しながら、いろいろなことができるのではないかなと思う」と語った。未来を担う子供たちと動物への支援を目的とした財団設立。発表時期については「進めてはいた。あとはタイミング次第だった」と説明した。