ボートレース蒲郡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ蒲郡」は２６日、準優勝戦が行われた。藤岡俊介（４２＝兵庫）は９Ｒ、コンマ０６のトップスタートからイン先マイ。優出一番乗りを決めた。「全体的に良くて、中堅よりちょい上はあると思う。ただ、もうちょっと手前の行き足とか出足の部分は求めていきたいと思う」と２７日の優勝戦へ向けて、さらなる上積みを目指す。２０２４年９月の当地前回は優出２着と、あと１歩