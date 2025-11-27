◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２６日、スウェーデン・ファルン）男子個人第４戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３２メートル）が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、合計２４９・９点で６位にとどまった。１回目に１２７・５メートルで９位と出遅れると、２回目も１２７・５メートルと飛距離を伸ばせず２戦連続で表彰台を逃した。それでも、今季の個人４戦で５位、優勝、７位、６位とト