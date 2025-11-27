◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２６日、スウェーデン・ファルン）男子個人第４戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３２メートル）が行われ、２４歳の二階堂蓮（日本ビール）は、合計２４９・１で８位だった。１回目に１３０メートルの好飛躍をみせて３位につけた。自身初の表彰台も視野に入れた２回目は１２４・５メートルと飛距離を伸ばせず、順位を落とした。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が