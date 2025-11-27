ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２６日、予選２日目が行われた。上條暢嵩（３１＝大阪）は初日２、１着と好発進を決めていたが、２日目６Ｒでは５コースからまくり差しを狙うも直線を向いたところでバランスを崩して転覆。さらに選手責任で減点５と大きく後退した。予選後半での巻き返しに燃えているが、気になるのは転覆の影響。「乗ってみないと分からない」と不安そうに話したが、転覆整備後は「そ