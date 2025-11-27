既婚者の男性職員とホテルを利用していた問題をめぐり、退職願を提出していた群馬県前橋市の小川晶市長が、27日、市議会の同意を得て辞職する見通しとなりました。小川市長は、自身のSNSに「一度市長職を離れ、自らの行動に対するけじめをつけることが最善だと判断しました」と投稿していました。今後は、出直し市長選への出馬が焦点となります。