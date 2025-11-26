Valveは同社が提供しているPCゲームプラットフォーム「Steam」にて、「ブラックフライデー」セールを実施している。期間は12月1日まで。Steamのブラックフライデーページ“何千ものゲームがお買い得”と紹介されているブラックフライデーセール。セールタイトルの一例として、『Call of Duty: Black Ops III Zombies Chroniclesエディション』が67％オフの2,966円、『DARK SOULS III』が50％オフの2,970円、『Battlefield 6』が15