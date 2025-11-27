米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油+277.4万（4億2693万） ガソリン＋251.3万（2億0990万） 留出油 +114.7万（1億1223万） （クッシング地区） 原油-6.8万（2175万） ＊（）は在庫総量