◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第4戦（2025年11月27日スウェーデン・ファルンヒルサイズ＝HS132メートル）スキージャンプのW杯男子個人第4戦が行われ、小林陵侑（チームROY）が1回目127・5メートル、2回目127・5メートルの合計249・9点で日本勢最上位の6位だった。二階堂蓮（日本ビール）は1回目130メートルで3位につけたが、2回目で124・5メートルと伸ばしきれず合計249・1点の8位。中村直幹（フライングラ