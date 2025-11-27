神奈川県の横浜駅近くの繁華街で、悪質な客引きやぼったくりの被害が相次いでいることを受け、警察は26日夜、駅近くのキャバクラ店を摘発しました。捜査関係者によりますと、風営法違反の疑いで家宅捜索を受けたのは、横浜駅西口の近くにあるキャバクラ店「Billion」です。また、警察は40代の従業員の男を、ことし8月、通行人の男性らに執拗（しつよう）に声をかけるなどして客引き行為をした疑いで逮捕しました。横浜駅西口の繁華