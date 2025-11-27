宮城県女川町の公式Xに投稿された1枚の画像。大きなクマが住宅街にたたずむ様子が写っています。よく見ると、影の部分などがやや不自然に見えます。女川町によりますと、投稿後、フェイク画像だったと作成者本人から申し出があり、偽物と判明したということです。町は「住民の危険回避を優先してお知らせしましたが、混乱や不安を与えお詫び申し上げます」と謝罪し、偽のクマ画像を削除しました。