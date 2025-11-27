中国・上海では26日、サッカーの国際試合で日中戦が行われ、日中関係の緊張が続く中、現場では厳しい警戒態勢がしかれましたが、目立った混乱はみられませんでした。中国・上海では26日夜、サッカーの国際大会が行われ、J1のヴィッセル神戸と、現地チームが対戦しました。日中関係の緊張が続く中、現場ではホームとアウェーの観客の動線が分けられるなど、警戒態勢がしかれました。また、上海の日本総領事館は、会場の外で日本代表