現地時間25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ･リーグフェーズ第5節にてバルセロナはチェルシーと対戦。試合は3-0でホームのチェルシーが勝利を収めた。この試合の決定打となったのはDFロナルド･アラウホの退場だろう。32分に審判への抗議で1枚目のイエローカードが提示され、44分にはDFマルク･ククレジャに対してアフタータックルを仕掛けて2枚目のイエローで退場。後半からは11人のチェルシーが10人のバルセロナを攻め立てる