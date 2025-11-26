マンチェスター・ユナイテッドでデビッド・モイーズ監督が最初に獲得した選手、ギジェルモ・バレラの現在が注目されている。200万ポンドでユナイテッドに加入した右サイドバックは、現在ブラジルの名門フラメンゴでプレイしており、2026年ワールドカップへの出場も視野に入れているようだ。『GiveMeSport』が伝えている。当時、サー・アレックス・ファーガソンの後任として期待されたモイーズ監督だが、補強は難航した。その最初の