香港の高層住宅で火事があり、これまでに13人の死亡が確認されました。改修工事中に外壁を覆っていた足場から出火したとみられています。香港の消防当局によりますと、日本時間26日午後4時前、香港北部の高層住宅で火災が発生したと消防に通報がありました。消防当局によりますと、これまでに13人の死亡が確認され、うち1人は消防士だということです。また、15人がケガをしているということです。現場は8棟の高層住宅が集まる団地