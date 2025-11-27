東京・足立区で11人が死傷したひき逃げ事件。26日に送検された37歳の男は、事件を起こした車を盗んだ疑いがもたれています。男は車の窃盗容疑について否認していますが、「交通事故を起こしたときはレッカーを呼ばないといけないことはわかっていましたが、私自身が安全な場所に行かなければならないと思い、自宅に歩いて行きました」と供述しているということです。警視庁は、危険運転致死傷の疑いも視野に当時の状況を調べていま