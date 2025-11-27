ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」２６日、予選２日目が行われた。佐藤翼（３７＝埼玉）は日またぎの連勝を狙って３Ｒは１枠で登場。コンマ１７のスタートから先マイを決めるも馬場貴也のまくり差しに屈し２着。「自分のレースミスもあるし、馬場選手もうまかった」と唇をかんだ。ただ、６着大敗スタートで始まった今節だが、２走目以降は１、２着と巻き返して予選を折り返す。肝心の舟足に関しては「足は