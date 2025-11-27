ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」２６日、予選２日目が行われた。菅章哉（３７＝徳島）は２日目４Ｒに４号艇で出走。４コースのカドからコンマ０８のスタートを決め、内３艇をまくって勝利した。レース後は「やりましたね。試運転から雰囲気があったし、展示も良かったです。ひそかに自信はありました。短い助走距離、チルト０・５というのを思えば、伸びの良さは限界まで引き出せたと思います」と厳しい状