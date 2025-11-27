２４日、武夷岩茶を評価する参加者。（福州＝新華社配信／邱汝泉）【新華社福州11月26日】中国福建省福州市の左海公園にある大衆茶館で24日、岩茶の品評・交流会が開催された。省内からお茶の専門家や学者、茶人ら合わせて200人以上が参加し、武夷岩茶の試飲や評価を通じて交流を深めた。２４日、武夷岩茶を評価する参加者。（福州＝新華社配信／邱汝泉）２４日、武夷岩茶を評価する参加者。（福州＝新華社配信／邱汝泉）２４日