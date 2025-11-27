千葉・木更津市にある民泊。内装がおしゃれで、広々とした空間が広がっています。最新の設備がそろっていたり、引き出しの中にはお菓子が用意されていたりと充実した民泊ですが、こちらは普段、違うことに使われています。この民泊の普段の姿は、モデルハウスです。モデルハウスを民泊として活用するのは、クレバリーホームのセカンドブランド「VARY'S」。その狙いは国内・国外からの宿泊者数の増加で、宿泊施設が足りないという状