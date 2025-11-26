26日に放送されたフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜)の第9話に、小栗旬がサプライズ出演した。小栗旬クベ版『冬物語』を食い入るように見つめる男。彼は上演後、巫女の樹里(浜辺美波)に近づき「ちょっと伺いたいことが」と話しかける。ほどなく、「あなたに会いたいっていう人がテンペスト(ジャズ喫茶)で待ってます」と樹里に告げられた久部(菅田将暉)が入店すると、そこで