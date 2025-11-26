【ACLEリーグステージ第5節】(上海)上海申花 0-2(前半0-2)神戸<得点者>[神]井手口陽介(31分)、山川哲史(39分)<警告>[上]陳晋一(56分)、ジョアン・カルロス・テイシェイラ(63分)、サウロ・ミネイロ(77分)[神]本多勇喜(3分)、鍬先祐弥(10分)、山川哲史(47分)主審:キム・ジョンヒョク副審:パク・キョンヨン、チャン・ジョンピル└神戸が緊張高まる中国で上海申花に快勝!オフサイド取り消しに相手ゴールが取り消しとVARも