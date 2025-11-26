[11.26 ACLEÂè5Àá ¾å³¤¿½²Ö0-2¿À¸Í ¾å³¤]AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àá¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¾å³¤¿½²Ö(Ãæ¹ñ)¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò12¤È¤·¤¿¡£Âè6Àá¤Ï12·î9Æü¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÀ®ÅÔÍÖ¾ë(Ãæ¹ñ)¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÆâ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹­Åç¤Î»î¹çÆ±ÍÍ¤Ë¸·²üÂÖ