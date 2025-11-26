ガイナーレ鳥取は26日、DF田中恵太(35)が2025シーズン限りで契約満了となることを発表した。田中は2023年から鳥取に所属。今季はここまでJ3リーグ戦20試合、天皇杯1試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF田中恵太(たなか・けいた)■生年月日1989年12月26日(35歳)■出身地東京都■身長/体重170cm/63kg■経歴開四小SC-三菱養和SC Jrユース-三菱養和SCユース-明治大-長野-琉球-水戸-琉球-水戸-琉球-