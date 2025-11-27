アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が、26日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜深1：00）をもって、同番組を卒業する。番組公式Xでは、マイク前に座る久保の写真が放送前にアップされた。【写真】放送前から泣ける…久保史緒里『乃木坂46ANN』卒業回直前に写真Xでは「このあと25時から#乃木坂46ANN#乃木坂46 #久保史緒里として担当する最後のオールナイトニッポンです。是非