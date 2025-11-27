【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２５日、前日に行った日中両国首脳との電話会談に関し、東アジアを念頭に「この地域は順調だ」と主張した。懸案の台湾や日中の対立には一切触れなかった。事態沈静化への期待感を示すとともに、日中双方に自制を呼び掛ける狙いがあるものとみられる。大統領専用機内で記者団の質問に答えた。トランプ氏は、高市首相との電話会談について「素晴らしい会談だった。彼女とは非常