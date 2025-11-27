¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×90ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¥¿¥ä¥ÞÊË¤Ë¤è¤ëÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµ­Ç°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×90ËüÉôÆÍÇË¡ª¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¥¢¥Ë¥á²½·èÄêµ­Ç°¥à¡¼¥Ó¡¼¼ã¤¤½÷À­¤òÃæ¿´¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëËÜ³ÊK¡¾POPÌ¡²è¡Ø¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇK¡¾POP¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿