韓国与党「共に民主党」の金炳基（キム・ビョンギ）院内代表が26日、「韓米戦略的投資管理に向けた特別法案」を代表発議した。韓米両国が14日に締結した戦略的投資MOU履行に向けた後続立法だ。法案が国会に提出され、米国が自動車・部品関税を25％から15％に引き下げ11月1日付で遡及適用するための要件が満たされた。残る手続きは米連邦官報への掲載だ。米側で措置がなされる場合、引き下げられた関税率がただちに適用される見通し