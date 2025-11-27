東京都は、都内で宿泊する際の宿泊税について、定額制から宿泊料金に3％を課す定率制に見直す案を公表しました。宿泊税は現在定額制で、最大で200円が徴収されています。公表された新たな案では、税額の上限額は設けず、宿泊料金に3％を課す定率制に見直すほか、民泊なども宿泊税の対象とすることが盛り込まれています。定率制にすることで高額な宿泊料金に応じて課税できることから、約120億円の税収増が見込まれています。都は、