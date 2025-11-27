ボートレース蒲郡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ蒲郡」は２６日、準優勝戦が行われた。予選をトップで通過した浜野谷憲吾（５２＝東京）は準優１１Ｒ、インからコンマ１３の踏み込み。２コースから５コースまでの４艇がコンマ０台で浜野谷はスリットやや劣勢。それでもインから伸び返して先マイ。直線で後続を突き放して１着、優勝戦１号艇を手に入れた。「初日に池田浩二君を意識したペラに叩いて良かったので、そこか